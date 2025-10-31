Piogge record a New York, due morti

Keystone-SDA

Due uomini sono morti a causa dell'allagamento di seminterrati a Brooklyn e Manhattan, provocato da piogge improvvise e record che hanno causato alluvioni lampo nell'area di New York, secondo la polizia. Lo scrive il New York Times.

1 minuto

(Keystone-ATS) A Brooklyn, un uomo di 39 anni è rimasto intrappolato mentre tornava nel suo seminterrato nel quartiere di Flatbush per salvare uno dei suoi cani, ha riferito un vicino. Un sub dei pompieri lo ha recuperato, spiegando che l’uomo è stato trasportato in ambulanza al Kings County Hospital, dove è deceduto.

A Manhattan, un uomo di 43 anni è stato trovato in un locale caldaia allagato in un edificio di Washington Heights ed è stato dichiarato morto sul posto.