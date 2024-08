Pilatus si espande negli Usa, nuova unità con 300 persone

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Pilatus si espande negli Stati Uniti: il costruttore aeronautico con sede a Stans (NW) intende costruire un centro di vendita e assistenza su un terreno di 17 ettari presso l’aeroporto internazionale di Sarasota-Bradenton, in Florida.

Inizialmente la struttura, che dovrebbe essere operativa entro la metà del 2026, impiegherà oltre 50 persone, che saranno responsabili della vendita, dell’assistenza e della consegna dei velivoli nel sud-est degli Stati Uniti, ha indicato oggi l’azienda. Un’ulteriore espansione includerà anche l’assemblaggio finale degli apparecchi consegnati in Nord e Sudamerica: alla fine la sede potrebbe avere un organico di 300 dipendenti. Non sono stati forniti dettagli finanziari.

Gli Stati Uniti sono il principale mercato per Pilatus: nel 2023 hanno contribuito con ricavi pari a quasi la metà del fatturato. Contando Nord e Sudamerica sono 2250 gli aerei svizzeri in servizio: i modelli più venduti sono il PC-12 e il PC-14.

L’azienda sottolinea che la nuova unità americana non avrà alcun impatto sui posti di lavoro esistenti presso la sede centrale di Stans. Pilatus continuerà a “investire ingenti risorse finanziarie in Svizzera come luogo in cui ideare, lavorare e formarsi”, fa sapere la dirigenza.

Pilatus è stata fondata nel 1939 dal fabbricante d’armi svizzero d’origine tedesca Emil Georg Bührle (quello della famosa collezione di arte impressionista e moderna), dalla società Elektrowatt e dal mercante d’armi austriaco Anton Gazda. L’obiettivo era di modernizzare l’aeronautica militare elvetica con aerei di produzione nazionale. Il successo arrivò a livello internazionale con i velivoli di addestramento militare (P-2, PC-7, PC-9) e con il celebre turboelica PC-6 Porter, un aereo STOL ultraversatile conosciuto in tutto il mondo che è volato per la prima volta nel 1959. Nel corso dei decenni scorsi la fornitura di aerei in zone di conflitto come Laos, Birmania, Bolivia, Cile, Iraq o Ciad ha acceso un ampio dibattito politico in Svizzera sull’esportazione di materiale di guerra.