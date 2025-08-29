Pictet: lieve aumento dei profitti nel 220esimo anno di storia

La televisione svizzera per l’Italia

Redditività in leggero aumento per Pictet, gruppo bancario privato ginevrino con una storia che risale ai primi dell'Ottocento e che oggi figura fra i principali gestori patrimoniali indipendenti in Europa per clienti privati e investitori istituzionali.

(Keystone-ATS) Stando ai dati pubblicati oggi, nel primo semestre i ricavi si sono attestati a 1,6 miliardi di franchi, mostrando stabilità rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Grazie a una contrazione dei costi pari al 2% l’utile è però salito del 3% a 331 milioni.

La dinamica positiva della clientela e le solide performance degli investimenti hanno influenzato in modo favorevole i risultati, anche se la debolezza del dollaro ha pesato sui patrimoni in gestione, che sono scesi a 711 miliardi a fine giugno, in calo del 2% in confronto a fine dicembre.

I mezzi propri e il coefficiente di capitale totale del gruppo Pictet rimangono “molto elevati”, sottolinea la società: a metà anno i primi erano pari a 3,3 miliardi, mentre il Total Capital Ratio era del 24%, largamente superiore al requisito del 12% fissato dalla Finma, l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari.

“In un anno caratterizzato da incertezze geopolitiche e da significativi movimenti valutari, il gruppo Pictet ha registrato risultati semestrali stabili che sottolineano ancora una volta la resilienza del nostro modello di affari e la fiducia dei nostri clienti”, afferma il socio senior Marc Pictet, citato in un comunicato. “Continueremo a investire nei talenti e nella tecnologia per offrire risultati d’investimento superiori e una esperienza cliente eccezionale”, aggiunge il dirigente.

Fondata nel 1805, la società è diretta da sette soci che sono al tempo stesso proprietari e coinvolti personalmente nella conduzione delle attività. I principi relativi al trasferimento della proprietà e alla successione sono rimasti gli stessi come all’inizio dell’Ottocento. Nel 2005, in occasione del bicentenario, la banca è stata ammessa nel Club degli Hénokiens, associazione che riunisce le imprese famigliari più antiche del pianeta, con almeno due secoli di vita. Il nome fa riferimento a Enoch, sesto discendente diretto di Adamo ed Eva, nonché personaggio biblico antidiluviano.

Oggi Pictet – che ha la veste giuridica di società in accomandita – è attiva esclusivamente nella gestione patrimoniale e nell’asset management: non si occupa di investment banking e non è attiva sul mercato del credito. Forte di una rete globale di 31 rappresentanze nei maggiori centri finanziari del mondo, la società impiega attualmente circa 5500 persone.

