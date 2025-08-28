La televisione svizzera per l’Italia

Piani d’emergenza: bene Raiffeisen e ZKB, male PostFinance

Approvati i piani d'emergenza di Raiffeisen e della Banca cantonale di Zurigo (ZKB), bocciati invece quelli di PostFinance: è questo il risultato della valutazione annuale della Finma delle banche di rilevanza sistemica orientate al mercato interno.

(Keystone-ATS) Attualmente PostFinance non dispone di un capitale sufficiente per assorbire le perdite previste in caso di crisi, spiega in un comunicato odierno l’autorità federale di vigilanza finanziaria. La filiale della Posta ha riconosciuto questa lacuna già nel 2023 e sta costituendo i fondi necessari.

Inoltre la cosiddetta strategia alternativa di PostFinance non adempie alle esigenze: si tratta in questo caso delle indicazioni per far sapere in che modo le funzioni di rilevanza sistemica – traffico dei pagamenti, operazioni di deposito – possono essere mantenute se un risanamento dell’impresa non risulta essere possibile.

I piani d’emergenza di Raiffeisen e della ZKB sono per contro in linea con i requisiti richiesti. In autunno la Finma informerà in merito alla pianificazione delle crisi da parte di UBS.

