Più talenti a Singapore, supera la Svizzera

Singapore è stata classificato come il Paese più competitivo al mondo per i talenti tra 135 economie nell'ultimo rapporto Global Talent Competitiveness Index (GTCI), pubblicato dalla business school Insead e dall'organizzazione di ricerca Portulans Institute.

(Keystone-ATS) La Svizzera è scesa al secondo posto, mentre la Danimarca è salita di una posizione, conquistando il terzo posto. Finlandia, Svezia, Paesi Bassi, Norvegia, Lussemburgo, Stati Uniti e Australia completano la top 10. Questa è la prima volta che Singapore si colloca in cima alla classifica annuale, lanciata da Insead nel 2013 come punto di riferimento per l’elaborazione di politiche sui mercati del lavoro, l’organizzazione del lavoro e i flussi di talenti.