Più di una dozzina di lupi uccisi illegalmente in Svizzera

Secondo le statistiche della fondazione per la protezione degli animali selvatici Kora e trasmesse dal Gruppo Lupo Svizzera (GLS), dal 1999 in Svizzera sono stati uccisi illegalmente 13 lupi. Nove casi si sono verificati nella Svizzera francese: sette in Vallese, uno nel Canton Friburgo e di recente uno nel Canton Vaud. Tre invece nel Canton Grigioni.

(Keystone-ATS) Il primo caso risale al 25 novembre 1999 nel Canton Vallese. 16 anni dopo, il 3 gennaio 2014, viene registrato il primo caso di bracconaggio di un lupo nel Canton Grigioni, il secondo segue poche settimane dopo. Il terzo avviene il 14 marzo 2016.

Nell’estate del 2023 è stato eliminato un lupo senza autorizzazione nel Canton San Gallo. L’ultima uccisione illegale risale al 4 gennaio 2024 nel Canton Vaud.

