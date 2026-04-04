Più di mille in piazza a Tel Aviv contro guerra a Iran e Hezbollah

Keystone-SDA

"Basta con la guerra infinita": più di mille persone hanno manifestato in serata a Tel Aviv contro la guerra condotta da Israele contro l'Iran e Hezbollah in Libano, chiedendo alle autorità di porvi fine, prima di essere disperse dalla polizia.

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(Keystone-ATS) “Non bombardate! Parlate!”, “Basta con le sciocchezze di Bibi”, hanno scandito i manifestanti riuniti in piazza Habima, nel cuore della metropoli, come ha osservato un giornalista dell’Afp. Una donna teneva un cartello con la scritta: “Netanyahu è la più grande minaccia all’esistenza di Israele”, riferendosi al primo ministro Benyamin Netanyahu, soprannominato “Bibi”.

Il Medio Oriente è precipitato in una guerra dal 28 febbraio, scatenata dall’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, a cui Teheran sta rispondendo con attacchi missilistici e con droni contro Israele e diversi paesi della regione.