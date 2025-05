Philipp Matthias Bregy su buona strada per la presidenza del Centro

Il capogruppo del Centro alle Camere federali e consigliere nazionale vallesano Philipp Matthias Bregy sostituirà probabilmente Gerhard Pfister alla guida del partito del Centro.

(Keystone-ATS) La commissione cerca ha dato oggi il suo via libera. Bregy deve ora ancora convincere i delegati all’assemblea del partito di fine giugno.

La commissione ha sottoposto Bregy a un’audizione per esaminare la completezza e la conformità del profilo dell’altovallesano ai requisiti fissati e convalidarne la candidatura, quindi ha dato il suo benestare.

“Siamo giunti alla conclusione unanime che Bregy possiede tutte le competenze e i requisiti necessari per ricoprire la posizione”, ha dichiarato ai media a Berna il consigliere agli Stati Charles Juillard (JU), presidente della commissione incaricata della ricerca, sottolineando le qualità di leadership e di comunicazione di Bregy.

Secondo la vicepresidente della commissione di ricerca e consigliera nazionale Regina Durrer (NW), Bregy è anche sinonimo di continuità e stabilità e potrebbe continuare a sviluppare l’attuale strategia del partito.

Bregy è l’unico candidato. Molte persone che si erano dette interessate alla posizione nelle ultime settimane e mesi hanno abbandonato l’idea.

Anche se ora non deve condurre una vera e propria campagna elettorale, Bregy utilizzerà il tempo fino all’assemblea dei delegati del 28 giugno a Berna per parlare con le sezioni cantonali del Centro. Ciò gli permetterà – ha detto – di farsi già un’idea di come intenderebbe plasmare il partito in futuro, quando assumerà l’incarico.

Bregy ha sottolineato di voler continuare a seguire la via tracciata dal presidente del partito Pfister e che non si discosterebbe molto da lui in termini di stile politico: “È una sfida rilevare un partito che ha successo”. L’obiettivo è che il Centro “continui a crescere in modo coerente” in tutte le regioni della Svizzera, ha detto.

Bregy, avvocato di professione e padre di due figli, è consigliere nazionale dal 2019 e capogruppo del Centro alle Camere federali dal 2021.

Con la sua candidatura il Centro dovrebbe anche in futuro essere guidato da un uomo della Svizzera tedesca, da dove proviene tra l’altro anche l’unico rappresentante del partito (il neoeletto Martin Pfister) in Consiglio federale.

Questo non è in sé un problema, ha detto Durrer, aggiungendo che “le donne brave e forti” sono ovviamente invitate a presentare le loro candidature per le future posizioni di direzione del partito. Tuttavia, la personalità è più importante del genere.