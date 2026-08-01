Pfyn (TG): moto contro pedoni, due morti

Keystone-SDA

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Due uomini hanno perso la vita la scorsa notte a Pfyn (TG), in seguito a una collisione tra un motociclista e un gruppo di pedoni. Un altro uomo, gravemente ferito, è stato trasportato in elicottero all'ospedale.

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(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto intorno all’1.30 sulla strada principale del villaggio nella periferia di Frauanfeld. Stando a una nota della polizia turgoviese, il motociclista di 27 anni si è scontrato all’altezza di Zieglerwiese con i pedoni, che procedevano nella stessa direzione, provenienti da Müllheim e diretti a Pfyn.

Le vittime sono il motociclista svizzero e un pedone polacco di 31 anni. Un polacco di 38 anni, gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale dalla Rega dopo le prime cure ricevute sul posto. Per chiarire le cause dell’incidente è intervenuta anche la polizia scientifica.