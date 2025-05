Pfister ribadisce importanza cooperazione militare con Paesi vicini

Keystone-SDA

Nel primo viaggio all'estero come consigliere federale, il ministro della difesa Martin Pfister ha visitato le truppe elvetiche impegnate in un'esercitazione in Austria. In questo contesto, ha sottolineato l'importanza della cooperazione militare con i Paesi vicini.

3 minuti

(Keystone-ATS) L’esercitazione Trias, a cui partecipano soldati svizzeri, tedeschi e austriaci, è necessaria per migliorare la prontezza di difesa dei rispettivi eserciti, ha dichiarato Pfister in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Keystone-ATS alla piazza di addestramento di Allentsteig, in Austria.

“La cooperazione tra l’esercito svizzero e i suoi vicini è di fondamentale importanza”. I tre Paesi beneficiano delle reciproche competenze, ha affermato Pfister. “Dobbiamo essere in grado di lavorare insieme in caso di conflitto”.

“È necessario investire”

Il fatto che il primo viaggio all’estero di un nuovo consigliere federale sia in Austria è una tradizione di lunga data, ha detto Pfister. Lo scambio con il Paese limitrofo, anch’esso neutrale, è appropriato anche in termini di contenuti, dal momento che sia Berna sia Vienna sono in procinto di sviluppare nuove strategie di politica di sicurezza.

La ministra della difesa austriaca Klaudia Tanner ha dichiarato che il suo Paese ha appena adottato il più alto bilancio per la difesa della storia. “È necessario investire”, ha aggiunto. Sia per la Svizzera che per l’Austria è importante concentrare sempre più i propri eserciti sulla difesa nazionale militare. “Per essere in grado di difendere la nostra neutralità comune, è anche necessario esercitarsi insieme”.

Esercitazione funestata da un incidente

Dal 14 aprile e fino al 9 maggio, membri dell’esercito svizzero seguono un addestramento insieme a unità dell’esercito austriaco e tedesco a Allentsteig, circa cento chilometri a nord-ovest di Vienna. I membri dell’esercito svizzero che partecipano questo corso di aggiornamento all’estero sono circa 500.

L’esercitazione è stata funestata da un incidente: nella notte fra martedì e mercoledì, un soldato svizzero è stato investito da un veicolo blindato e gravemente ferito a una gamba. Pfister ha augurato al 19enne una pronta guarigione. Questi incidenti devono essere evitati, ha detto. “Ma quando così tante persone si esercitano in queste condizioni, non si possono mai escludere del tutto”.

Secondo il Dipartimento della difesa, il giovane soldato sarà riportato in Svizzera non appena le sue condizioni lo permetteranno. La giustizia militare ha avviato un’inchiesta sull’accaduto.