Pezeshkian: niente stop al nucleare in nessuna circostanza

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afferma che Teheran non fermerà l'attività nucleare "in nessuna circostanza".

(Keystone-ATS) “Siamo pronti a discutere e cooperare per costruire la fiducia nel campo delle attività nucleari pacifiche, tuttavia non accettiamo di ridurre a zero le attività nucleari in nessuna circostanza”, ha detto Pezeshkian durante una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, secondo l’agenzia di stampa ufficiale Irna.

Nel nono giorno del conflitto tra Iran e Israele, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, afferma che il diritto del suo Paese a condurre attività nucleari pacifiche non può essere revocato “dalla guerra” né “dalle minacce”

“L’Iran ha sempre dichiarato la sua disponibilità a fornire garanzie e a rafforzare la fiducia riguardo alle sue attività nucleari pacifiche nel quadro del diritto internazionale”, ha detto Pezeshkian nella telefonata con Macron. “I diritti garantiti a Paesi e nazioni dal diritto internazionale non possono essere portati via dalle minacce o dalla guerra”, ha aggiunto.