Petrolio sale del 10% a 80 dollari negli scambi fuori mercato

Keystone-SDA

Il prezzo del Brent, il benchmark internazionale per le quotazioni del petrolio, vola negli scambi al di fuori del mercato regolamentato, che riaprirà normalmente domani mattina.

1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo l’attacco all’Iran lanciato ieri e l’escalation in tutto il Golfo Persico, il greggio ha registrato un’impennata del 10% salendo a 80 dollari al barile, mentre gli analisti già pronosticano un avvicinamento ai 100 dollari.

“Prevediamo che i prezzi apriranno vicini ai 100 dollari al barile e forse supereranno tale livello se assisteremo a un’interruzione prolungata dello Stretto di Hormuz”, afferma Ajay Parmar, direttore del settore energia e raffinazione dell’Icis, fornitore globale di informazioni, dati e analisi sulle materie prime. Una stima condivisa, spiega Reuters, anche dagli analisti di Barclays.