Petrolio e gas in netto calo, Wti a 95 dollari
Il petrolio e il gas proseguono in netto calo mentre si guarda alla tregua tra Usa e Iran, condizionata alla riapertura dello stretto di Hormuz.
(Keystone-ATS) L’ipotesi di una ripresa del transito delle navi ha provocato uno scossone sui pressi delle materie prime dell’energia, mentre alcuni analisti sottolineano che ci vorranno diversi giorni prima di poter ripartire con gli approvvigionamenti.
Sul fronte del greggio il Wti registra una flessione del 15,7% a 95,21 dollari al barile. Il Brent scende del 13,90% a 94,05 dollari. Ad Amsterdam il prezzo del gas cala del 15,27% a 45,18 euro al megawattora.