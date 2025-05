Personal trainer di Leone XIV: “il Papa è in gran forma”

Keystone-SDA

"Il Papa è in gran forma. Si allena con me da due anni ma non sapevo chi fosse". Lo racconta, intervistato dal Messaggero, Valerio Masella, il personal trainer di Leone XIV. Che rivela: "L'ho capito quando si è affacciato da San Pietro".

(Keystone-ATS) “Qui dentro, nella palestra, nessuno sapeva che Robert, ora Leone XIV, fosse un cardinale, tanto meno io che lo allenavo” racconta spiegando che era iscritto “da quasi due anni”. Frequentava la palestra regolarmente? “Direi di si – risponde – ed era piuttosto costante negli allenamenti. Io l’ho seguito da subito. Era preciso, veniva due volte la settimana, a volte anche tre, dipendeva dai suoi impegni ovviamente”.

E aggiunge: “Quando è stato eletto Papa, vedendolo in tv l’ho riconosciuto subito. Non ci credevo. In pratica ho allenato il futuro pontefice: la cosa ha dell’incredibile, ma per me era un cliente come un altro e lui si comportava come tutti i clienti di questa palestra”.