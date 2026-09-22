Pernottamenti in calo di quasi il 2% in agosto

Keystone-SDA

Condividi

Si conferma, pur se in forma lievemente più attenuata di quanto ventilato inizialmente, il calo del turismo svizzero nel mese di agosto: i pernottamenti sono scesi dell'1,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha indicato nel pomeriggio l’Ufficio federale di statistica (UST), pubblicando una seconda stima che aggiorna quella del -2,1% diffusa una settimana fa.

A incidere sul risultato complessivo sono stati soprattutto gli ospiti provenienti dall’estero, che hanno fatto segnare -2,3%, ma in arretramento si è rivelata anche la domanda indigena, in flessione dell’1,4%.

Non sono ancora note cifre assolute. Alcune informazioni sono state però fornite in relazione alla provenienza dei visitatori stranieri. Spicca così il -9,2% dell’Asia (-15,6% per gli Stati del Golfo, -10,7% per la Cina e -7,6% per l’India); arretra anche l’America (-2,5%), mentre marcia sostanzialmente sul posto l’Europa, che mette a referto -0,2%, con andamenti assai disparati a seconda del paese (Olanda -6,8%, Germania -0,8%, Francia +0,4%, Regno Unito +1,1%, Italia +2,0%).

Se sarà confermato, il dato complessivo di agosto attesterà una tendenza che è stata osservata anche in marzo (-5,2%), aprile (-0,6%), maggio (-1,1%) e giugno (-2,2%), mentre i primi due mesi del 2026, gennaio (+2,6%) e febbraio (+2,9%), nonché luglio (+0,5%) erano risultati positivi. Va peraltro anche ricordato che il 2025 (43,7 milioni di notti) e i due anni precedenti avevano fatto segnare numeri da primato per quanto riguarda le presenze turistiche, con conseguenze non solo positive.

I valori diffusi oggi fanno parte della statistica sperimentale Hesta-Flash: per avere i numeri assoluti, i dati disaggregati regionali e tutte le altre informazioni a cui ha abituato l’UST bisognerà attendere il 5 ottobre.