Pernottamenti: marzo torna positivo in Svizzera, ma non in Ticino

Keystone-SDA Seppur di poco, il turismo svizzero è tornato a crescere in marzo in Svizzera, dopo la battuta d'arresto di febbraio. 2 minuti (Keystone-ATS) I pernottamenti sono saliti dello 0,3% rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso, malgrado un nuovo arretramento degli ospiti elvetici. In flessione risulta però il Ticino, emerge dai dati diffusi oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST). L’incremento osservato a livello nazionale, sebbene limitato, rappresenta un ritorno su una traiettoria di espansione che si era interrotta in febbraio (-2,8%). Concretamente nel terzo mese dell’anno sono state registrate 3,3 milioni di notti, di cui 1,7 milioni (-0,9%) di svizzeri e 1,6 milioni (+1,6%) di stranieri. A livello regionale i Grigioni confermano la buona tenuta della stagione invernale (+1,7% a 632’800), mentre il Ticino – in un mese già peraltro tradizionalmente poco dinamico a sud delle Alpi – si muove ben al di sotto della media nazione (-5,6% a 127’500). Fra le realtà più importanti del settore incrementi sono stati mostrati da Zurigo (+3,4%) e Ginevra (+2,4%), mentre marcia sul posto il Vallese (-0,2%) e arretra pesantemente Berna (-7,0%). Per quanto riguarda i paesi di provenienza, a dominare il comparto estero è la Germania (359’800 notti), davanti a Stati Uniti (222’100), Regno Unito (142’500 notti), Francia (112’000), Italia (68’700), Paesi Bassi (51’600), Belgio (51’000) e Cina (35’800). Cumulando i dati dei primi tre mesi del 2025 i pernottamenti arrivano a 9,9 milioni, in incremento dello 0,2% su base annua. La piccola crescita è stata trainata dagli stranieri (+3,5% a 4,7 milioni), mentre gli svizzeri fanno segnare una flessione (-2,6% a 5,2 milioni). Il Ticino presenta un calo (-3,4% a 272’400) e lo stesso fanno i Grigioni (-1,2% a 2,2 milioni). La classifica dei paesi di provenienza di chi arriva da oltre confine vede al primo posto anche in questo caso la Germania (934’700 notti), seguita da Stati Uniti (573’400), Regno Unito (447’400), Francia (356’300) e Italia (210’500).