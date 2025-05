Performance transdisciplinare di Angela Lyn al Kunstmuseum di Thun

Keystone-SDA

L'artista Angela Lyn, che da una trentina d'anni vive a Lugano, presenta "Passage - in the wake of the world", una performance transdisciplinare il 4 e 5 giugno. L'evento si tiene a margine della sua esposizione "Navigating time and space" al Kunstmuseum di Thun (BE).

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo indica in una nota odierna il Kunstmuseum di Thun, dove fino al 3 agosto sono esposte le opere di Lyn.

Il progetto transdisciplinare è frutto di una collaborazione tra Lyn, il musicista e compositore Jesse Bannister, che vive a Londra, e il coreografo Durante Verzola, che lavora per il Miami City Ballet.

“L’opera si sviluppa a partire da una grande cassa di legno contenente venti dipinti di Lyn realizzati su misura. In una narrazione metaforica, la cassa stessa è rappresentata come un veliero ricostruito con due ballerini come passeggeri”, si legge nella nota.

I ballerini interagiranno poi con i quadri, prosegue. La performance “cerca di ridefinire le forme di connessione e comprensione attraverso l’arte come mezzo di trasformazione”, precisa il Kunstumuseum nella nota.

Angela Lyn, nata a Windsor nel 1955, da madre inglese e padre cinese, impiega “le sue origini culturali come fonte di esplorazione di ciò che ci unisce e ci separa”, prosegue. Dal 2015, l’artista sperimenta vari tipi d’arte in esposizioni al LAC di Lugano, a Londra e a Milano.

La performance si terrà il 4 e 5 giugno alle 18:30 al Kunstmuseum di Thun. I biglietti possono essere acquistati sul sito del museo.

https://kunstmuseumthun.ch/de/