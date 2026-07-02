Per Starliner improbabile la certificazione al volo prima del 2027
Il 'taxi' spaziale della Boeing, Starliner, potrebbe dover attendere fino al 2027 per ottenere la certificazione per il trasporto di passeggeri verso la Stazione Spaziale Internazionale (Iss).
(Keystone-ATS) Ciò corrisponde a un ritardo di dieci anni rispetto a quanto era stato inizialmente preventivato e solo tre anni prima dello smantellamento della Iss, previsto per il 2030. È quanto emerge dall’ultimo rapporto sul Commercial Crew Program della Nasa, redatto dall’Ufficio dell’ispettore generale della stessa agenzia spaziale.
Il documento passa in rassegna i problemi tecnici riscontrati con la navetta della Boeing nei primi due voli senza equipaggio e nella missione di prova con due astronauti, Butch Wilmore e Sunita Williams, che nel 2024 sono rimasti bloccati in orbita per mesi prima di rientrare sulla Terra a bordo della Crew Dragon di SpaceX.
“Molti di questi problemi sono legati a tre problematiche tecniche di lunga data che hanno impedito a Boeing di ottenere la certificazione per il trasporto di esseri umani: perdite di elio, guasti ai sistemi di propulsione e anomalie dei paracadute”, si legge nel rapporto. “Le perdite di elio e i guasti ai sistemi di propulsione non sono ancora stati risolti a marzo 2026 e la Nasa non sa con certezza quando questi test saranno completati o quando verrà ottenuta la certificazione per il trasporto di esseri umani per la Starliner”.
Tra le raccomandazioni espresse nel documento, c’è quella di ritardare i pagamenti a Boeing fino al completamento della certificazione della Starliner e quella di sviluppare un programma per il prossimo volo di Starliner e per le future missioni con equipaggio, con la garanzia che tale programma venga aggiornato in modo da includere un tempo sufficiente per far sì che tutti i problemi riscontrati durante il primo volo di prova siano “risolti e documentati”. In un’appendice del rapporto, i funzionari della Nasa hanno scritto di aspettarsi di completare queste attività entro il 31 dicembre. Il calendario per il lancio della prossima missione Starliner (un volo cargo denominato Starliner-1) non è stato ancora reso noto.