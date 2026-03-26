Per il CF il servizio civile deve restare un’eccezione

Keystone-SDA

Il servizio civile deve essere meno attrattivo. Il consigliere federale Guy Parmelin ha presentato oggi davanti ai media le argomentazioni a favore di un inasprimento delle condizioni di ammissione. Il popolo svizzero si esprimerà il 14 giugno.

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(Keystone-ATS) Il servizio civile deve rimanere “l’eccezione alla regola” secondo la quale ogni uomo di nazionalità svizzera deve assolvere il servizio militare. Secondo la Costituzione, non esiste una libera scelta tra servizio militare e civile, ha spiegato Parmelin.

Si tratta infatti di un servizio sostitutivo previsto per le persone che hanno un conflitto di coscienza. Ma attualmente il servizio civile è considerato troppo attraente, secondo il Governo. Una serie di misure proposte da Consiglio federale e Parlamento dovrebbe permettere di ridurre il numero di ammissioni annuali da 6600 a 4000.

I Giovani Verdi e la Federazione svizzera per il servizio civile (CIVIVA), sostenuti da una trentina di organizzazioni, hanno depositato a gennaio un referendum munito di circa 57’000 firme contro il progetto. Essi denunciano uno “smantellamento del servizio civile”.