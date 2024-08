Per guru sondaggi Nate Silver Harris avanti in 5 stati in bilico

Keystone-SDA 1 minuto (Keystone-ATS) Per il guru dei sondaggi Nate Silver Kamala Harris ha superato Donald Trump anche in un quinto stato tra i sette in bilico. In Arizona, secondo la media di proiezioni del suo Silver Bulletin, la vicepresidente è al 45,3%, rispetto al 44% del tycoon. Gli altri quattro stati sono Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e Georgia, mentre Trump è avanti in North Carolina e Nevada. “Harris ha migliorato i numeri di Biden tra i 3,9 e gli 8,5 punti in ogni stato indeciso, e di oltre 7 punti a livello nazionale”, afferma Silver, definendo la gara “completamente trasformata”. “Se si votasse oggi, sarebbe la favorita”, sottolinea Silver con NewsNation, avvertendo tuttavia di “ricordare che i sondaggi a volte sono imprecisi, come lo sono stati anche nel 2016 e nel 2020”. Silver ha previsto correttamente i risultati elettorali di quasi ogni singolo stato nel 2008 e nel 2012, ma ha sbagliato nel 2016, dando a Hillary Clinton una probabilità del 71% di vittoria.