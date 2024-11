Per Fox ha vinto Trump, mancano conferme da altri media

Manca ancora l'ufficialità numerica, ma Donald Trump è ormai indirizzato verso il ritorno alla Casa Bianca. Fox news ha già rotto gli indugi incoronando il candidato repubblicano quale nuovo presidente, una vittoria peraltro rivendicata anche dal diretto interessato.

(Keystone-ATS) Più cauti per ora gli altri media, che ancora non si sbilanciano su un risultato definitivo. Ma il destino di Kamala Harris sembra ormai segnato: secondo i calcoli del New York Times, Trump ha oltre il 95% di possibilità di prevalere sulla vicepresidente. Il modello prefigura 312 grandi elettori per il tycoon e 226 per la democratica.

Trump è addirittura proiettato a vincere il voto popolare, cosa che per un candidato presidenziale repubblicano non succedeva dal 2004, con George W. Bush. Al momento, ha il 51% dei voti contro il 47% di Harris.

Dominio negli swing states

Trump si è già assicurato di sicuro tre dei sette swing states, gli Stati chiave per raggiungere la soglia di 270 grandi elettori necessaria per entrare alla Casa Bianca. Oltre alla riconferma in North Carolina, ha infatti strappato ai dem la Georgia e la Pennsylvania. Due vittorie queste ultime pesantissime, che gli hanno portato da sole 35 grandi elettori in più rispetto al 2020.

Ma non solo: l’ex presidente ha un solido vantaggio pure in Wisconsin (Fox news lo dà già sicuro vincente) ed è avanti in Michigan, Arizona e Nevada.

Trump ha vinto per ora in 26 Stati. Oltre ai già citati North Carolina, Georgia e Pennsylvania, si è imposto in Kentucky, Indiana, West Virginia, Mississippi, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Missouri, South Carolina, Arkansas, Florida, Texas, Wyoming, South Dakota, North Dakota, Louisiana, Ohio, Kansas, Nebraska, Montana, Utah, Iowa e Idaho. A questi andrà ad aggiungersi lo scontato successo in Alaska.

Dal canto suo, Harris ha portato a casa i grandi elettori di 20 Stati: New York, Vermont, Maryland, Connecticut, Rhode Island, Distretto di Columbia, Massachusetts, Illinois, New Jersey, Delaware, Colorado, New Hampshire, California, Washington, Oregon, Maine, New Mexico, Virginia, Hawaii e Minnesota.

Harris non parla, Trump festeggia

Trump si è già rivolto ai suoi fan a Palm Beach, parlando di “una magnifica vittoria che ci consentirà di rendere l’America di nuovo grande”. Il tycoon si avvia a essere il primo presidente a ricoprire due mandati presidenziali non consecutivi dopo il dem Stephen Grover Cleveland (a fine ‘800), il primo con una condanna penale e il presidente più vecchio ad insediarsi, a 78 anni.

Dall’altra parte, per Harris si sta materializzando la sconfitta, con i grafici di tutti i media americani che mostrano il ‘muro blu’, colore del suo partito, ormai in frantumi. La vicepresidente non parlerà alla Howard University a Washington DC, dove erano riuniti i suoi sostenitori.

Per i repubblicani la festa si appresta a essere totale. Il Grand old party ha in effetti messo le mani anche sul Senato, conquistando un seggio in Montana, dove Tim Sheehy ha sconfitto il senatore democratico Jon Tester, in Ohio, dove Bernie Moreno ha scalzato Sherrod Brown e in West Virginia, con Jim Justice che si è assicurato il seggio rimasto vacante.