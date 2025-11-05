Per colpa dei droni cancellati da ieri 80 voli a Bruxelles

Keystone-SDA

Almeno 80 voli sono stati cancellati da ieri sera all'aeroporto Zaventem di Bruxelles, il più trafficato del Belgio, per colpa della presenza di droni nella zona, ma si prevede che oggi la situazione torni alla normalità.

(Keystone-ATS) Lo spiega all’Afp la portavoce dello scalo brussellese Ariane Goossens.

Molti dei voli sono quindi stati dirottati su Paesi e scali vicini, in particolare nei Paesi Bassi e tra i 400 e i 500 passeggeri sono stati costretti a trascorrere la notte in aeroporto a causa delle cancellazioni, ha aggiunto la portavoce. Tuttavia, questa mattina “i voli possono riprendere” a Zaventem” e “la situazione tornerà alla normalità nel corso della giornata”, ha precisato.

Skeyes, la società responsabile del controllo del traffico aereo belga, ha dovuto sospendere tutto il traffico aereo sul Paese due volte martedì sera intorno alle 20 e di nuovo alle 22 in seguito a due segnalazioni consecutive di droni vicino agli aeroporti di Bruxelles e di Liegi.

Come molti altri Paesi europei, negli ultimi due mesi anche il Belgio ha assistito a incidenti causati da droni ritenuti sospetti che sorvolavano luoghi o infrastrutture sensibili.

A causa di questi avvenimenti il primo ministro belga, Bart De Wever, ha convocato d’urgenza il Consiglio di sicurezza nazionale.