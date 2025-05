Per bagordi ESC ed FCB, polizia ferma 150 persone

Migliaia di persone si sono riversate per le strade del centro di Basilea ieri in occasione della cerimonia di apertura dell'Eurovision Song Contest (ESC) e per festeggiare l'FCB, laureatosi nel tardo pomeriggio - e con tre giornate d'anticipo - campione svizzero.

3 minuti

(Keystone-ATS) I festeggiamenti si sono svolti perlopiù in maniera pacifica, anche se la polizia ha dovuto fermare un centinaio di persone e i sanitari sono dovuti intervenire in più occasioni, hanno fatto sapere le autorità cantonali.

A margine della cerimonia d’apertura dell’ESC ieri pomeriggio le forze dell’ordine – composte da agenti provenienti da tutta la Svizzera – sono riuscite a fermare un centinaio di persone sulla Messeplatz, presso il centro espositivo dove è stato allestito l’Eurovision Village, ha dichiarato ieri in un comunicato il Cantone di Basilea Città.

“Un gruppo composto da circa 150 persone si è diretto dal ponte Mittlere Brücke alla Messeplatz. Lì, il gruppo è stato fermato dalla presenza delle forze dell’ordine, permettendo all’evento ufficiale di svolgersi indisturbato”.

Durante il corteo invece, dove gli artisti sono sfilati lungo il tappeto turchese, si sono verificati episodi isolati di disordine, precisano le autorità. “Diverse persone sono state sottoposte a controlli di identità da parte della polizia presente sul posto”.

Le autorità renane hanno tutta via precisato che la giornata di ieri si è svolta senza problemi degni di nota dal punto di vista dei servizi di emergenza. I sanitari di Basilea Città – supportati anche da organizzazioni partner svizzere e dei Paesi confinanti – ha dovuto prestare assistenza medica a cinque persone e trasferirle in ospedale.

Basilea campione di Super League

Diverse migliaia di tifosi dell’FC Basilea si sono poi radunati nel centro della città, per onorare i loro beniamini, arrivati nella Barfüsserplatz attorno alle 20:30. “I festeggiamenti sono stati pacifici e sono durati fino alle 22:15”, ha fatto sapere il Cantone, precisando che i sanitari hanno dovuto prestare assistenza medica a diverse persone. Dopo il triplice fischio dell’arbitro che ha diretto Ginevra-YB, e che ha così decretato ufficialmente l’FCB neo campione, l’intera Barfüsserplatz si è in breve tempo tinta di rosso e blu.

Anche in questo caso “i festeggiamenti si sono svolti in modo pacifico e senza incidenti degni di nota”, ha precisato il Cantone. Tuttavia i trasporti pubblici nel centro renano hanno dovuto essere sospesi a causa del gran numero di tifosi accorsi in piazza. In occasione dei bagordi, i sanitari sono dovuti intervenire in una decina di occasioni. Infine, i pompieri di Basilea sono intervenuti lungo la via della Steinenvorstadt per un allarme incendio, rivelatosi poi tuttavia essere solo una forte folata di fumo causata da un fumogeno.