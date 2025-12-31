Perù: ripreso servizio del treno a Machu Picchu dopo incidente

Keystone-SDA

È ripreso il servizio del treno che trasporta i turisti fino al celebre sito archeologico della civiltà Inca di Machu Picchu, nel Perù meridionale, dopo l'incidente costato la vita a un macchinista.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riferisce un comunicato dell’operatore del servizio ferroviario, Inca Rail. Aggiornato anche il bilancio dei feriti, salito a 56. Di questi, si precisa nella nota, 38 sono già stati dimessi e 18 rimangono invece ricoverati. L’unica vittima, viene confermato, è il macchinista di uno dei due convogli che si sono scontrati.

Per quanto riguarda le cause dell’incidente, il capo di gabinetto Ernesto Álvarez ha parlato di “errore umano” in un’intervista rilasciata all’emittente privata Radio Programas del Perú (RPP). “A quanto pare uno dei macchinisti per qualche motivo ha ignorato le segnalazioni”, ha affermato.