Perù: già 1600 i turisti evacuati dal Machu Picchu

Proseguono le evacuazioni di turisti dall'area del sito archeologico peruviano di Machu Picchu a seguito delle forti proteste della popolazione locale che rivendica maggiori benefici dai proventi delle visite al sito.

(Keystone-ATS) Lo riferisce il rappresentante del Difensore Civico di Cusco, Oscar Luque, che stima in 1.600 il totale dei turisti evacuati durante una pausa concordata delle proteste che riprenderanno oggi.

Tra gli stranieri trasferiti, riferisce Luque, figurano cittadini francesi, giapponesi, americani, polacchi, brasiliani, tedeschi e portoghesi.

I disordini hanno preso il via lunedì con il blocco della ferrovia che collega Cusco con la cittadella incaica da parte della popolazione locale riunita nel ‘Fronte di Difesa degli Interessi di Machu Picchu’.

I manifestanti chiedono che una nuova compagnia si occupi del trasporto in autobus tra la stazione ferroviaria e il sito archeologico, dopo la scadenza di una concessione trentennale.

Patrimonio dell’Umanità dal 1983, Machu Picchu accoglie una media di 4.500 visitatori al giorno, tra cui un gran numero di stranieri.

