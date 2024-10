Perù: ex presidente Toledo condannato a oltre 20 anni di carcere

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) L’ex presidente del Perù (2001-2006) Alejandro Toledo è stato condannato dalla Corte suprema a un totale di 20 anni e sei mesi di reclusione per collusione (nove anni) e per riciclaggio di denaro (11 anni e sei mesi).

Il 78enne era accusato di aver ricevuto 35 milioni di dollari (350,3 milioni di franchi al cambio attuale) in tangenti dalla multinazionale brasiliana Odebrecht (oggi Novonor) in cambio degli appalti nelle sezioni 2 e 3 dell’Autostrada Interoceanica Sud, 2’600 km di autostrada che collegano il paese andino al Brasile completatI nel 2013.

Secondo la Procura peruviana, il denaro è stato incanalato da Josef Maiman, defunto uomo d’affari israeliano legato all’ex presidente.

“Possiamo affermare, in vista della chiusura di questo processo, che Alejandro Toledo ha chiesto 35 milioni di dollari in cambio dell’aggiudicazione da parte di Odebrecht del progetto dell’autostrada interoceanica e degli accordi concordati”, ha dichiarato la Corte suprema.

Nel processo, l’ex presidente ha ammesso che il suo amico imprenditore aveva pagato le ultime rate dell’ipoteca sulla sua casa di Lima, senza però giustificare la provenienza dei fondi.

Il procuratore anticorruzione José Domingo Pérez, dal canto suo, ha presentato le prove che Jorge Barata, ex direttore di Odebrecht in Perù, ha confermato un pagamento milionario per garantire l’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione dell’Interoceanica Sud.

Toledo, che nega le accuse a suo carico, è stato estradato dagli Stati Uniti nell’aprile 2023 ed è detenuto nel carcere di Barbadillo.

In Perù il caso Odebrecht vede tra i suoi imputati anche gli ex presidenti Ollanta Humala (2011-2016) e Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).