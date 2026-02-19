Perù: Balcázar a sorpresa nuovo presidente ad interim

Keystone-SDA

Il Perù ha un nuovo capo di Stato provvisorio. In un contesto di forte instabilità politica, il parlamento ha eletto José María Balcázar, che guiderà la nazione dopo la destituzione del predecessore José Jerí.

(Keystone-ATS) La nomina è giunta inaspettata: Balcázar, 83 anni, avvocato e deputato vicino alla tradizione marxista-leninista del suo partito, Perú Libre (stessa formazione di Pedro Castillo), ha sconfitto al secondo turno María del Carmen Alva, grande favorita. La vittoria è stata possibile grazie al sostegno della sinistra e di altre forze parlamentari moderate.

Il nuovo presidente è chiamato a guidare il paese andino fino all’insediamento del nuovo capo dello Stato, previsto per il 28 luglio, in seguito alle elezioni generali del 12 aprile, e dovrà tentare di riportare la governabilità nel paese logorato da continue crisi istituzionali.