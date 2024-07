Perù, Fujimori pronto a ricandidarsi a 85 anni

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) L’ex presidente del Perù, Alberto Fujimori, che guidò il Paese con il pugno di ferro dal 1990 al 2000, ha confermato che intende ricandidarsi a una carica elettiva.

Questo nonostante abbia 85 anni e cinque condanne a carico per reati che vanno dalla corruzione ai crimini contro l’umanità.

La notizia è stata divulgata attraverso una lettera indirizzata a un giornalista di El Comercio, nella quale l’ex capo dello Stato afferma che si sta riprendendo da una recente frattura dell’anca. Nella missiva, Fujimori ha dichiarato di essere disposto ad “assumersi tutti i rischi”.

“Mi trovo in una clinica locale, in convalescenza dopo una caduta, in attesa di un intervento chirurgico dal quale sono fiducioso che mi riprenderò con successo, ansioso di tornare a casa per andare avanti. Oggi riaffermo la mia decisione e la volontà di assumermi tutti i rischi. Voglio lavorare ancora per tutti i peruviani”, si legge nel testo.