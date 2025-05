Penuria di piloti: Swiss cancella 1400 voli quest’estate

Keystone-SDA

La compagnia aerea Swiss cancellerà 1400 voli quest'estate a causa della penuria di piloti. Secondo la filiale di Lufthansa, ciò è dovuto in particolare a un numero insolitamente elevato di assenze a lungo termine.

(Keystone-ATS) Le cancellazioni riguardano sia i voli a lungo raggio – ad esempio verso Chicago (Usa), dove la capacità sarà dimezzata a settembre e ottobre – sia diversi voli a breve e medio raggio. Una portavoce di Swiss ha confermato oggi all’agenzia finanziaria AWP informazioni pubblicate dalla rivista specializzata “Aerotelegraph”. In totale, il volume delle cancellazioni corrisponde all’1,5% del programma di voli tra aprile e ottobre.

Secondo l’articolo, la carenza di equipaggi di volo è dovuta, tra l’altro, a un numero insolitamente elevato di assenze a lungo termine, in particolare per gravidanza e incidenti. Anche la formazione in corso degli equipaggi per il nuovo Airbus A350 sta assorbendo capacità. Inoltre, un nuovo contratto collettivo che prevede una migliore regolamentazione degli orari di lavoro ha aumentato il fabbisogno di personale di circa 70 posti a tempo pieno.

La flotta presenta ulteriori sfide, ha spiegato il direttore operativo (COO) di Swiss, Oliver Buchhofer, ad Aerotelegraph. Per esempio, mancano aeromobili del tipo A220 a causa di problemi ai motori, mentre per gli A320, sebbene ve ne siano abbastanza, c’è una carenza di equipaggi di volo. Il ricorso ad aiuti esterni – come formule di noleggio con equipaggio o il supporto di Lufthansa – è già stato esaurito.

Per fornire un sollievo a breve termine, alcuni piloti anziani stanno posticipando il loro pensionamento e i dipendenti a tempo parziale stanno temporaneamente aumentando le loro ore di lavoro. A lungo termine, Swiss prevede di espandere le proprie capacità di formazione al volo e di assumere fino a 110 nuovi piloti all’anno.