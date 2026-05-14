Pentagono sospende l’invio di 4000 soldati americani in Europa

Il dispiegamento in Europa di circa 4000 militari americani della brigata "Black Jack" è stato sospeso. Lo riferisce il sito specializzato Stars and Stipes citando un funzionario del Pentagono.

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(Keystone-ATS) Il reparto era partito da Fort Hood, in Texas, una settimana fa, per una missione in Poloni e altre zone sul fianco orientale della Nato della durata di circa nove mesi. Tuttavia, il piano è stato bloccato, nonostante la maggior parte dell’equipaggiamento dell’unità sia già stata spedita in Europa.