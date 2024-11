Pentagono, molti avvistamenti UFO ma nessuna prova extraterrestri

Keystone-SDA

Il Pentagono ha ricevuto centinaia di segnalazioni di avvistamenti di UFO ma non ha mai rinvenuto prove sull'esistenza di alieni. Secondo il ministero della difesa da maggio 2023 a giugno 2024 alle autorità sono giunti 757 avvisi di fenomeni anomali non identificati.

(Keystone-ATS) Le segnalazioni, soprattutto quelle vicine alle aree ritenute importanti per la sicurezza nazionale, “vanno prese seriamente e indagate con rigore scientifico”, ha detto Jon Kosloski, direttore dell’All-domain Anomaly Resolution Office, la divisione che si occupa degli oggetti volanti non identificati e di altri fenomeni aerei. “È anche importante mettere in evidenza che finora non è stata scoperta alcuna prova verificabile sugli extraterrestri o su attività e tecnologia extraterrestre”, ha osservato Kosloski.