Pence critica Trump sui dazi, ‘imminente shock dei prezzi’

Keystone-SDA

L'ex vicepresidente americano Mike Pence critica i dazi imposti da Donald Trump, sostenendo che un imminente "shock dei prezzi" per l'economia e potenziali carenze porteranno gli americani a "chiedere un approccio diverso" alla Casa Bianca.

(Keystone-ATS) In un’intervista alla Cnn, l’ex numero due del tycoon ha criticato la strategia commerciale dell’attuale presidente, e ha suggerito che può causare gravi conseguenze economiche. Pence ha respinto le recenti dichiarazioni di Trump secondo cui i bambini negli Stati Uniti dovranno accontentarsi di meno giocattoli, e ha definito alcune delle azioni del comandante in capo come una netta rottura rispetto ai successi della sua prima amministrazione.

Tra questi, il “sostegno vacillante all’Ucraina” nella guerra con la Russia e la “marginalizzazione del diritto alla vita” che, secondo Pence, è seguita alla nomina di Robert F. Kennedy Jr. a segretario alla Salute.

“Qualunque cosa mi riservi il futuro, cercherò di essere una voce coerente per quei valori conservatori che ritengo non solo siano la politica giusta per il partito repubblicano, ma anche la strada migliore per un futuro senza confini per il popolo americano”, ha precisato Pence il giorno dopo aver ricevuto il premio ‘John F. Kennedy Profile in Courage’ per le sue azioni del 6 gennaio 2021, il giorno in cui i sostenitori di Trump attaccarono il Campidoglio.