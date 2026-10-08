Pechino annuncia la candidatura di Song Li alla guida dell’Oms
La Cina ha candidato la dottoressa Song Li alla carica di direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo ha annunciato oggi la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning.
(Keystone-ATS) Secondo Mao, la candidatura “dimostra il fermo sostegno della Cina al multilateralismo” e contribuirà a permettere all’Oms di “svolgere un ruolo più attivo nel migliorare la salute e il benessere dell’umanità”.
La candidatura arriva dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’Oms, avvenuto quest’anno, e potrebbe rafforzare il ruolo di Pechino all’interno dell’organizzazione internazionale.
Song Li è la candidata scelta dalla Cina per la successione all’attuale direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.