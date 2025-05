Pechino, Cina-Pe rimuoveranno le restrizioni bilaterali

Keystone-SDA

A seguito di un accordo, la Cina e il Parlamento europeo "hanno deciso di abolire simultaneamente e completamente le restrizioni sugli scambi" bilaterali tra le due parti.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian, parlando nel briefing quotidiano, ha osservato che “negli ultimi anni gli scambi tra le parti hanno subito alcune battute d’arresto per motivi ben noti”, le sanzioni reciproche. Nelle attuali circostanze, “le parti ritengono fondamentale rafforzare dialogo e cooperazione” per favorire “comunicazione e comprensione reciproche, imprimendo nuovo slancio allo sviluppo sostenibile, sano e stabile delle relazioni”.

Il presidente cinese Xi Jinping e i presidenti Ue del Consiglio Antonio Costa e della Commissione Ursula von der Leyen “si sono scambiati messaggi di congratulazioni per i 50 anni dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche bilaterali”, ha riferito il network statale Cctv.

La Cina, inoltre, è pronta a “dare il benvenuto” a Costa e von der Leyen “per un nuovo ciclo di incontri Cina-Ue”, ha detto Lin Jian, sempre nel briefing quotidiano. Le due parti “condurranno anche dialoghi ad alto livello in settori quali economia e commercio, sviluppo verde”, ha aggiunto Lin sul summit di fine luglio a Pechino.

La Cina “è pronta a collaborare con i leader dell’Ue per espandere l’apertura reciproca e per gestire adeguatamente gli attriti e le differenze”, ha detto il presidente Xi Jinping nei messaggi scambiati con Antonio Costa e Ursula von der Leyen per i 50 anni dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche bilaterali. Xi, nel resoconto diffuso dall’agenzia di stampa statale Xinhua, ha invitato le parti “a salvaguardare equità e giustizia e a contrastare le azioni unilaterali”.

null