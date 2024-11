Pe: via libera delle commissioni a Ribera e Fitto

Keystone-SDA

Via libera delle commissioni del Pe alla nomina di Raffaele Fitto (Fratelli d'Italia) a vicepresidente esecutivo con delega alla Coesione. Allo stesso tempo le commissioni affari economici hanno dato l'ok definitivo alla nomina di Teresa Ribera (Partito socialista).

2 minuti

(Keystone-ATS) Per quanto riguarda Fitto, si è detta soddisfatta la premier italiana Giorgia Meloni: “quest’importante incarico attribuito al Commissario designato dall’Italia è una vittoria di tutti gli italiani, non del Governo o di una forza politica”, ha detto, e dimostra “una ritrovata centralità dell’Italia in ambito europeo”.

Le trattative all’Eurocamera sono state sofferte, ma alla fine è stato risolto in extremis anche il caso Ribera, impegnata a dimettersi in caso di accuse formali per l’alluvione di Valencia.

Nella lettera che ha accompagnato la nomina della vice Ribera è stato aggiunto un addendum nel quale “il Ppe chiede un impegno chiaro e inequivocabile da parte della signora Ribera a dimettersi immediatamente dal Collegio dei Commissari nel caso in cui vengano mosse accuse o procedimenti legali nei suoi confronti, in relazione ai tragici eventi della Dana, che potrebbero pregiudicare o compromettere la reputazione e l’integrità del Collegio o a seguito dei quali non sarebbe più in grado di soddisfare le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni, in conformità ai paragrafi 12 e 13 del Codice di condotta dei Commissari”.

Alla fine è stato un successo per tutte le nomine indicate da Ursula von der Leyen. Primo test del rinnovato accordo, sarà il 27 novembre col voto della Plenaria sull’intera Commissione. Previsto per il primo dicembre l’insediamento.