Payerne (VD): militare con la tubercolosi, 40 in isolamento

Keystone-SDA

Un militare della scuola d'aviazione 81 a Payerne, nel canton Vaud, si è ammalato di tubercolosi. Per evitare un'ulteriore diffusione della malattia, altri 40 membri dell'esercito sono stati isolati a titolo preventivo.

(Keystone-ATS) Con grande probabilità l’infezione è stata contratta dal diretto interessato prima del servizio, scrive in una nota odierna Aggruppamento Difesa. Il malato sta ricevendo assistenza medica e, così come gli altri commilitoni entrati direttamente in contatto con lui, è stato separato dal resto della truppa. Se i risultati degli esami dovessero risultare negativi, i militari in questione verranno dimessi dall’isolamento.

La tubercolosi non è altamente contagiosa, viene sottolineato nel comunicato. La trasmissione avviene da persona a persona per via aerea. Il pericolo di infezione cresce tuttavia con la durata dell’entrata in contatto e la relativa vicinanza.

Nella maggior parte dei casi, la tubercolosi si manifesta nella sua forma polmonare e può essere trattata efficacemente con appositi medicamenti. Ad oggi non esiste però un vaccino efficace per gli adulti. Nelle persone che vi entrano in contatto è possibile impedire il contagio assumendo degli antitubercolotici.