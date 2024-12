Paul McCartney dai dischi alle monete, star sulle 5 sterline

La leggenda della musica Paul McCartney dopo aver conquistato innumerevoli riconoscimenti e aver fatto la storia delle copertine dei dischi si fregia anche di una collezione di monete da 5 sterline realizzata dalla Royal Mint, la Zecca di Stato britannica.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il traguardo raggiunto dall’82enne star dei Beatles, autore di successi senza tempo come “Yesterday”, “Let it Be” ed “Hey Jude”, prevede una emissione celebrativa da collezionisti che riproduce il “pianoforte magico” psichedelico presente nel film “Magical Mystery Tour” del 1967, note musicali scelte da McCartney, che ha collaborato al design delle monete, un basso e il logo della sua band dopo l’esperienza coi Fab Four, i Wings.

“È un grande onore – ha detto sir Paul – non è qualcosa che mi sarei mai aspettato quando ero bambino”.

L’anno prossimo la Royal Mint metterà all’asta anche una moneta d’oro dal peso di cinque chilogrammi, che ha richiesto più di 250 ore di lavorazione ed è firmata da McCartney, noto per usare soprattutto all’inizio della sua lunga carriera delle monetine come plettri.