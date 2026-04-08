Patrouille des Glaciers al via la settimana prossima

Keystone-SDA

La Patrouille des Glaciers 2026 si svolgerà dal 13 al 19 aprile. Questa edizione riunirà 1'376 pattuglie e 5504 partecipanti. Per la tradizionale corsa di scialpinismo in Vallese saranno mobilitati 900 militari.

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(Keystone-ATS) Le pattuglie si sfideranno su due percorsi: quello breve tra Arolla e Verbier, di 29,6 km e con 2’200 metri di dislivello positivo, e quello lungo tra Zermatt e Verbier, di 57,5 km e con 4’386 metri di dislivello.

In occasione di una conferenza stampa odierna ad Arolla, il comandante della Patrouille des Glaciers (PdG), il brigadiere Yves Charrière, si è rallegrato per la partecipazione record delle pattuglie femminili (112 squadre) e per la crescente presenza di pattuglie miste e militari.

Sono annunciati la campionessa olimpica Marianne Fatton e il vincitore della Coppa del mondo Rémi Bonnet, già vincitori della PdG; così come i medagliati europei Caroline Ulrich e Aurélien Gay (2° in Coppa del mondo) e il medagliato olimpico nella staffetta mista Jon Kistler.