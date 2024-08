Patriarca russo Kirill, bombe ucraine a Belgorod sono terrorismo

(Keystone-ATS) Il patriarca russo Kirill ha definito il bombardamento ucraino di Belgorod un attacco “crudele e spregevole” che non ha alcuno scopo militare.

“Non c’è dubbio che si tratti di un crimine terroristico. È diretto contro persone innocenti, mira a intimidire il nostro popolo e a portare confusione nella società. Un attacco così crudele e spregevole non può essere giustificato citando la necessità militare”, ha affermato in una dichiarazione sul sito web della Chiesa ortodossa russa, come riporta Tass.

Intanto, il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, durante l’incontro con alti funzionari degli Stati Uniti, tra i quali il Consigliere per la sicurezza nazionale, Jack Sullivan, ha consegnato un elenco di obiettivi nel territorio russo che Kiev intende colpire con i missili americani a lungo raggio Atacms. Lo ha affermato lo stesso ministro in un’intervista alla Cnn, ripresa da Ukrainska Pravda.

Il capo del Ministero della Difesa ha detto di aver parlato con funzionari americani a Washington della revoca delle restrizioni sull’uso da parte dell’Ucraina di armi a lungo raggio per colpire in profondità nel territorio russo. “Abbiamo spiegato di quali mezzi abbiamo bisogno per proteggere i cittadini dal terrore russo e spero che siamo stati ascoltati”, ha detto.

“Abbiamo dimostrato che gli aeroporti che i russi usano per attaccare le nostre città si trovano nel raggio d’azione degli attacchi profondi”, ha detto Umerov.