Patel giura e diventa il nuovo capo dell’Fbi

Un fedelissimo di Donald Trump, Kash Patel, ha giurato divenendo ufficialmente il capo dell'Fbi.

(Keystone-ATS) Il suo arrivo all’agenzia di polizia federale Usa è accompagnato dalla comunicazione di trasferimento per 1.500 dipendenti e agenti fuori dalla sede di Washington, per essere ricollocati in uffici sparsi per il paese.

Frattanto, un giudice federale ha sospeso in via preliminare l’attuazione di parte degli ordini esecutivi del presidente Trump sui programmi legati a diversità, equità e inclusione. Secondo il giudice Adam Abelson, tali ordini sono vaghi dal punto di vista costituzionale e violano il diritto alla parola.