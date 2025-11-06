Passo San Gottardo definitivamente chiuso per l’inverno

Keystone-SDA

Il passo del San Gottardo - già chiuso da diversi giorni per motivi di sicurezza - sarà da domani definitivamente sbarrato per la stagione invernale. Lo ha annunciato oggi l'Ufficio federale delle strade (USTRA).

1 minuto

(Keystone-ATS) Allo stesso tempo anche la via pedonale e la pista ciclabile situate nelle gole della Schöllenen è stata chiusa per l’inverno. Quest’ultima interruzione si giustifica con motivi di sicurezza. Dopo la caduta di blocchi rocciosi avvenuta lo scorso venerdì 19 settembre, il percorso era del resto già stato parzialmente chiuso.