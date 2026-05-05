Passo del San Gottardo, da venerdì sarà di nuovo aperto

Keystone-SDA

Il passo del San Gottardo sarà riaperto al traffico venerdì alle ore 11.00. La strada sarà quindi disponibile per il periodo di forte traffico delle festività dell'Ascensione e di Pentecoste, alleggerendo l'asse nord-sud sull'autostrada A2.

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(Keystone-ATS) Lo ha a indicato stamane l’Ufficio federale delle strade (USTRA). Grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli e a un innevamento inferiore rispetto allo scorso anno, i lavori di sgombero e ripristino della strada sono avanzati più rapidamente del previsto, riferiscono i funzionari bernesi.

Con l’apertura del passo verrà rimessa in funzione anche la corsia di uscita prolungata a Göschenen, sull’A2. Lunga circa 3 chilometri, inizia immediatamente dopo l’entrata di Wassen e ha lo scopo di proteggere la zona dal traffico parassitario. A partire dal ponte dell’Ascensione anche al portale sud della galleria del San Gottardo sarà disponibile la corsia speciale CUPRA, per un’uscita più agevole verso Airolo e il passo.