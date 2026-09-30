Passeggeri del volo FlyDubai atterrati a Tel Aviv

Keystone-SDA

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Il volo di rimpatrio della FlyDubai con a bordo i 177 passeggeri, per lo più israeliani, che si trovavano a bordo di un precedente volo FlyDubai da Dubai a Tel Aviv dove il copilota ha accoltellato il comandante è atterrato all'aeroporto Ben Gurion.

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(Keystone-ATS) All’atterraggio la torre di controllo dell’aeroporto si è congratulata per il rientro in sicurezza dei cittadini israeliani, come riporta l’emittente tv pubblica KAN: “Buonasera, Sky Dubai 1073, Torre di controllo Ben Gurion. Benvenuti in Israele, grazie per aver riportato a casa sani e salvi i nostri passeggeri. Proseguite l’avvicinamento alla pista”.

Tutti i viaggiatori israeliani si sono alla fine imbarcati sul volo, dopo alcune proteste, in seguito ai controlli eseguiti anche dal Mossad – i servizi segreti esteri israeliani – sul velivolo e sul personale di bordo.

Stando alla Reuters online, che cita due fonti della sicurezza. l’Arabia Saudita aveva respinto la richiesta di Israele di consentire a propri aerei militari di prelevare i cittadini israeliani dall’aeroporto di Tabuk, dove erano atterrati in seguito all’emergenza. I due paesi non intrattengono relazioni diplomatiche.

Intanto un funzionario israeliano ha affermato che Israele non intende interrompere i voli di FlyDubai: “ci fidiamo degli Emiratini. L’anno scorso la compagnia ha trasportato un milione di israeliani”, ha detto a Ynet.

Un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato che “in questa fase iniziale, le cause e le motivazioni alla base dell’accaduto sono ignote e restano oggetto di un’indagine formale. Invitiamo tutte le parti ad astenersi da speculazioni premature mentre le autorità ricostruiscono i fatti”.

Fornendo nuovi dettagli sulla colluttazione all’interno dell’aereo, un passeggero israeliano che ha contribuito a fermare il presunto aggressore ha dichiarato all’emittente KAN 11 che un pilota di riserva e diversi passeggeri sono entrati nella cabina di pilotaggio e hanno immobilizzato il copilota – un omanita con doppio passaporto – utilizzando i cavi delle cuffie distribuite durante il volo.

Nel frattempo si apprende che il comandante aggredito è un pilota indiano di esperienza, con quasi 10’000 ore di volo alle spalle. Stando a diversi media internazionali era da quattro anni in servizio per la compagnia emiratina.

Intanto le immagini del velivolo all’aeroporto di Tabuk trasmesse da Flightradar24 sembrano mostrare che una parte del timone dell’aeromobile è mancante o danneggiata.