Partners Group rileva ditta Usa che modernizza centrali elettriche

Keystone-SDA

Partners Group ha acquisito, per conto dei suoi clienti, l'impresa americana PowerTransitions, entità specializzata nella modernizzazione di centrali elettriche.

(Keystone-ATS) La società con sede a Baar (ZG) attiva nel segmento del private equity, cioè nelle partecipazioni in società non quotate, investirà 450 milioni di dollari (circa 370 milioni di franchi).

PowerTransitions sta beneficiando di un contesto favorevole, dovuto alla crescente domanda di energia derivante in particolare dall’espansione dei centri dati, indica Partners Group in un comunicato odierno. PowerTransitions rileva centrali per poi aggiungere impianti fotovoltaici o sistemi di stoccaggio della corrente. L’azienda prevede di acquistare impianti a gas che producono 226 megawatt di energia e ha individuato 3 gigawatt di centrali termiche negli Stati Uniti.

Alla borsa di Zurigo l’azione Partners Group – che fa parte dell’SMI, l’indice dei 20 principali titoli del mercato elvetico – guadagnava nel pomeriggio circa l’1%, sostanzialmente in linea con il listino. Dall’inizio dell’anno il valore ha perso il 12% e negativa, nella misura del 13%, è anche la performance sull’arco di 12 mesi, mentre nel confronto con cinque anni il corso ha guadagnato il 29%.

Partners Group è un’azienda fondata nel 1996. Il gruppo dà lavoro a 1800 persone in 20 località, con centri regionali a Baar (ZG), Denver (Usa) e Singapore. Dal 2006 è quotato alla borsa svizzera.