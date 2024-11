Partners Group punta su hotel spagnoli, rileva società Baleari

Keystone-SDA

Partners Group si espande nel settore turistico spagnolo.

(Keystone-ATS) La società attiva nel segmento del private equity – cioè nelle partecipazioni in società non quotate – rileva in collaborazione con l’iberica Portobello Capital una partecipazione di maggioranza in Bluesea Hotels, impresa di Palma de Mallorca specializzata in alberghi a tre e quattro stelle che controlla 25 strutture con circa 5100 camere.

Gli hotel – situati in destinazioni turistiche popolari, tra cui le Isole Baleari, le Isole Canarie, la Costa Brava, la Costa del Sol e Madrid – offrono pacchetti vacanza tutto compreso a prezzi accessibili, indica oggi il gruppo con sede a Baar (ZG). I vertici sono convinti che i ricavi potranno beneficiare di una forte crescita in futuro. “L’acquisizione di Bluesea dimostra l’intenzione di Partners Group di ampliare ulteriormente la propria posizione nel settore turistico”, prosegue la dirigenza. Non si fa menzione del prezzo pagato.

“La natura operativa intensiva del settore offre un significativo potenziale di creazione di valore e si adatta bene alla nostra attenzione per gli investimenti di trasformazione”, spiega Stephen McCall, manager presso Partners Groups, citato nella nota. “Questo approccio richiede una mentalità imprenditoriale e una profonda comprensione del marchio, del comportamento dei consumatori e delle dinamiche del mercato locale”.

Alla borsa di Zurigo l’azione Partners Group – che fa parte dell’SMI, l’indice dei 20 principali titoli del mercato elvetico – guadagna oltre l’1%, mostrandosi più tonica della media. Nel confronto con l’inizio dell’anno il valore appare invece perfettamente stabile.

Partners Group è un’azienda fondata nel 1996. Il gruppo dà lavoro a 1800 persone in 20 località, con centri regionali a Baar (ZG), Denver (Usa) e Singapore. Dal 2006 è quotato alla borsa svizzera.