Partners Group investe in centro calcolo Singapore

Keystone-SDA

Il gestore patrimoniale Partners Group ha deciso di prendere il controllo dell'operatore del centro di calcolo Digital Halo a Singapore, con l'obiettivo di trasformarlo in piattaforma regionale e portare la capacità a 500 MW.

(Keystone-ATS) Non viene fornito l’ammontare della transazione con lo specialista in servizi finanziari Arch Capital, che conserva una partecipazione minoritaria. Il gruppo di Zugo rende però noto in un comunicato odierno di voler investire 400 milioni di dollari per l’espansione della capacità.

Il progetto prevedere fra le altre cose la creazione di due nuovi centri nelle Filippine e in Indonesia.

Partners Group sottolinea di aver investito oltre 4 miliardi di dollari negli ultimi quattro anni in centri di calcolo su scala globale.