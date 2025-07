Partners Group: crescono patrimoni gestiti nel primo semestre

Keystone-SDA

Nonostante la volatilità dei mercati, nel primo semestre dell'anno Partners Group ha attirato nuovi capitali che hanno contribuito a incrementare i patrimoni in gestione. Le previsioni annuali vengono mantenute.

(Keystone-ATS) I cosiddetti impegni di capitale da parte dei clienti nei primi sei mesi hanno raggiunto i 12,2 miliardi di dollari, contro gli 11,1 miliardi registrati nello stesso periodo dello scorso anno, si legge in un comunicato odierno della società con sede a Baar (ZG). Il totale dei patrimoni in gestione a fine giugno ammontava a 174 miliardi di dollari (152 miliardi alla fine dell’anno scorso).

Dalla vendita di partecipazioni Partners Group ha incassato 9 miliardi di dollari e ha nuovamente investito la stessa cifra.

Per l’insieme del 2025 il gruppo si aspetta – come in precedenza – impegni di capitale fra i 22 e i 27 miliardi di dollari. A questi si aggiungono 4 miliardi derivanti dall’acquisizione di Empira Group, un gestore di investimenti immobiliari con sede a Zugo e focalizzato sul settore residenziale. L’acquisizione è stata completata come previsto nella prima metà dell’anno.

I risultati completi per il primo semestre verranno pubblicati il 2 settembre.