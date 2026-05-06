Parmelin ricevuto oggi da Papa Leone XIV

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Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è stato ricevuto questa mattina in udienza da Papa Leone XIV. La discussione si è svolta in un'atmosfera "aperta e amichevole", ha dichiarato lo stesso Parmelin durante una conferenza stampa al termine dell'incontro.

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(Keystone-ATS) Il presidente della Confederazione e il Pontefice hanno parlato in particolare del progetto di costruzione della nuova caserma della Guardia svizzera pontificia in Vaticano. L’obiettivo è che i lavori inizino l’anno prossimo, in occasione del 500° anniversario del Sacco di Roma, avvenuto il 6 maggio 1527, ha indicato Parmelin. All’epoca 147 guardie svizzere avevano perso la vita difendendo con successo papa Clemente VII contro i lanzichenecchi dell’imperatore Carlo V.

Il Vaticano attende ancora il via libera dell’UNESCO, ha precisato il consigliere federale. “Sarebbe importante poter dare simbolicamente il via ai lavori il prossimo 6 maggio. Speriamo di poter collaborare con il Vaticano per la preparazione delle celebrazioni del 500° anniversario, che rivestono grande importanza non solo per la Chiesa cattolica, ma anche per la Svizzera”, ha sottolineato ancora il presidente della Confederazione.

Incontri anche con Parolin e Gallagher

Parmelin ha successivamente incontrato il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, che era accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali. Lo indica il Vaticano in una nota.

“Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato è stato espresso compiacimento per i buoni e fruttuosi rapporti bilaterali, rilevando il fedele e professionale servizio della Guardia Svizzera Pontificia”, si legge nel comunicato, diffuso al termine dei colloqui

“Nel prosieguo dei colloqui, ci si è soffermati su questioni di comune interesse, in ambito sia internazionale che regionale, con particolare riferimento ai conflitti in corso in Ucraina ed in Medio Oriente, ribadendo la volontà di collaborare a livello multilaterale per la promozione della pace”, scrive ancora la sala stampa vaticana.

Giuramento Guardie Svizzere

Nel tardo pomeriggio, Parmelin assisterà alla cerimonia di giuramento di 28 guardie svizzere, tra cui figurano due italofoni: Davide Iannalfo e Mattia Canonica.

Per l’occasione, il presidente della Confederazione sarà accompagnato dal presidente del Consiglio Nazionale Pierre-André Page e dal suo omologo degli Stati Stefan Engler, nonché dal capo dell’Esercito svizzero Benedikt Roos. La Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS) sarà rappresentata dal suo presidente, Monsignor Charles Morerod.