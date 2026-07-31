Parmelin festeggia la Svizzera a Renens (VD) con la popolazione

Keystone-SDA

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Per Guy Parmelin, la Festa nazionale è iniziata già alla vigilia del 1° agosto. Il presidente della Confederazione si è recato a Renens (VD) per dare il via ai festeggiamenti ufficiali, tra incontri con la folla, discorsi e l'inno nazionale.

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(Keystone-ATS) Accompagnato dalla moglie Caroline, il consigliere federale è stato accolto nel suo cantone verso le 18.15. Dopo le strette di mano ufficiali, si è avvicinato a uno dei tavoli alti allestiti per l’occasione sul campo di Verdeaux, sotto lo sguardo e i telefoni alzati della popolazione di Renens.

Tra un sorso e l’altro di vino rosato, il vodese si è preso il tempo di scambiare due chiacchiere e scattare qualche foto con le persone venute a incontrarlo. Questo breve incontro con la folla ha riunito anche diversi cappellini rossi con la scritta “Switzerland Great Since 1291”, diventati virali da quando Guy Parmelin ne ha indossato uno alla partita della Nazionale svizzera a Vancouver, durante i sedicesimi di finale della Coppa del mondo di calcio contro l’Algeria.

“Siate orgogliosi di questa Svizzera”

“Festeggiare il 1° agosto a Renens non significa celebrare una Svizzera da cartolina”, ha esordito il consigliere federale nel suo discorso. “Significa celebrarla nel cuore di una Svizzera viva, popolare, multiculturale e urbana. Anche con un giorno di anticipo rispetto al calendario!”

“Renens è una città che vanta un ricco passato industriale. Ci ricorda che la Svizzera si è costruita innanzitutto grazie al lavoro, allo spirito di impegno e alla solidarietà di donne e uomini che hanno contribuito – semplicemente – con la loro competenza e la loro perseveranza a garantire la prosperità del nostro Paese”, ha proseguito.

Il presidente della Confederazione proseguirà il suo tour sabato con un brunch in fattoria a Hidisrieden (LU), prima di recarsi nel pomeriggio sul praticello del Grütli. Originario di Bursins (VD), nella regione vinicola della Côte, Parmelin concluderà la giornata del 1° agosto a pochi chilometri da casa, a Essertines-sur-Rolle (VD).