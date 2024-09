Parla Nasrallah, attacco aereo di Israele

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) “Ciò che è accaduto martedì e mercoledì incontrerà la giusta punizione e una resa dei conti difficile, e non parlerò di tempo o luogo”: lo ha detto il leader degli Hezbollah libanesi, Hasan Nasrallah, nel suo atteso discorso televisivo.

Ha in tal modo ribadito di fatto che il Partito di Dio non intende per il momento annunciare un’escalation militare con Israele. “Il nemico israeliano ha (…) ha superato tutte le linee rosse”, ha sottolineato Nasrallah.

“Quello che ha fatto in Israele (…) è una dichiarazione di guerra contro la sovranità del Libano, è un atto di guerra”, ha aggiunto, facendo notare che “Israele ha colpito in aree affollate di civili come ospedali, supermercati, luoghi pubblici”.

“Non c’è dubbio che abbiamo subito un duro colpo che non ha precedenti nella nostra storia… questo livello di criminalità forse non ha precedenti nel mondo”: lo ha detto il leader degli Hezbollah libanesi.

Nello frattempo, le forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato che è in corso un’ondata di attacchi aerei contro obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale, con l’obiettivo di indebolire il gruppo terroristico che oggi ha lanciato continui raid sulla Galilea.

“L’organizzazione terroristica Hezbollah ha trasformato il Libano meridionale in una zona di guerra e per decenni ha armato le case dei cittadini, scavato tunnel sotto di esse e li ha usati come scudi umani”, afferma l’Idf. I media libanesi intanto riferiscono di massicci attacchi aerei israeliani nei pressi di Deir Qanoun al-Nahr, nel distretto di Tiro.